Путин признался в повышении температуры после второй прививки от COVID-19
12 июня 202117:51
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него повысилась температуре после второй прививки от COVID-19.
«У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась — 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся — уже ничего не было», - приводит слова главы государства РИА Новости.
Напомним, 14 апреля российский лидер сообщил, что сделал прививку от коронавируса вторым компонентом вакцины. Первую дозу препарата он ввел 23 марта, отмечает RT.
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12 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru