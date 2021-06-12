Путин признался в повышении температуры после второй прививки от COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него повысилась температуре после второй прививки от COVID-19.

Путин рассказал о своих показателях по антителам после прививки от COVID-19

«У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась — 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся — уже ничего не было», - приводит слова главы государства РИА Новости.

Напомним, 14 апреля российский лидер сообщил, что сделал прививку от коронавируса вторым компонентом вакцины. Первую дозу препарата он ввел 23 марта, отмечает RT.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВладимир ПутинПутинВакцинацияВакцина
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