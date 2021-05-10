Путин рассказал о своих показателях по антителам после прививки от COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал, что 9 мая у него взяли анализы на антитела и результат оказался позитивным, сообщает ТАСС.

«Специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 оказался. Врачи сказали, это результат хороший», - подчеркнул российский лидер.

Первый компонент вакцины от коронавируса Путин получил 23 марта, второй - 14 апреля. Глава государства отмечал, что после прививки побочных эффектов не было.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о том, какую вакцину выбрал Путин, известно только ему и его врачу, сообщает Ura.ru. Представитель Кремля отметил, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными.

