Патриарх Кирилл призвал молиться за Путина

В ходе поездки в Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря глава РПЦ указал, что также следует молиться «чтобы Господь сохранил Россию от врагов и внешних, и внутренних».

«Чтобы ничто и никогда более не поколебало нашего стремления сохранить веру православную, строить храмы, монастыри, укреплять благочестие в нашем народе», - отметил он.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что в молитвах не следует просить об увеличении зарплаты и прочем улучшении материального положения, сообщает Ura.ru.

