Патриарх Кирилл призвал молиться за Путина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за президента РФ Владимира Путина, а также «о властях, о воинстве и об отечестве нашем». Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе поездки в Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря глава РПЦ указал, что также следует молиться «чтобы Господь сохранил Россию от врагов и внешних, и внутренних».
«Чтобы ничто и никогда более не поколебало нашего стремления сохранить веру православную, строить храмы, монастыри, укреплять благочестие в нашем народе», - отметил он.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что в молитвах не следует просить об увеличении зарплаты и прочем улучшении материального положения, сообщает Ura.ru.
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