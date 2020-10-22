Путин признался, что гордится россиянами

Владимир Путин признался, что испытывает гордость за Россию, за граждан страны и их готовность делать друг для друга все возможное. Об этом президент РФ заявил во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», приняв участие в нем в онлайн-формате.

Глава государства отметил, что в самые тяжёлые моменты развития пандемии COVID-19 он испытал и испытывает чувство гордости за Россию, за наших граждан, прежде всего, за наших врачей, медсестёр, за всех без исключения, на ком держится отечественная система здравоохранения.