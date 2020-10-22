Путин признался, что гордится россиянами

Владимир Путин признался, что испытывает гордость за Россию, за граждан страны и их готовность делать друг для друга все возможное. Об этом президент РФ заявил во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», приняв участие в нем в онлайн-формате.

Глава государства отметил, что в самые тяжёлые моменты развития пандемии COVID-19 он испытал и испытывает чувство гордости за Россию, за наших граждан, прежде всего, за наших врачей, медсестёр, за всех без исключения, на ком держится отечественная система здравоохранения.

Без карантина. Путин рассказал о плане по борьбе с COVID-19

Кроме того, российский лидер добавил, что коронавирус не отступил и до сих пор представляет серьезную угрозу, Владимир Путин отметил, что в пандемию в плане международного взаимодействия по борьбе с COVID-19 сделано многое, но далеко не всё, что можно было. Есть упущенные возможности, констатировал президент России.


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ФОТО: kremlin.ru
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