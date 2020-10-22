Путин признался, что гордится россиянами
Владимир Путин признался, что испытывает гордость за Россию, за граждан страны и их готовность делать друг для друга все возможное. Об этом президент РФ заявил во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», приняв участие в нем в онлайн-формате.
Глава государства отметил, что в самые тяжёлые моменты развития пандемии COVID-19 он испытал и испытывает чувство гордости за Россию, за наших граждан, прежде всего, за наших врачей, медсестёр, за всех без исключения, на ком держится отечественная система здравоохранения.
Кроме того, российский лидер добавил, что коронавирус не отступил и до сих пор представляет серьезную угрозу, Владимир Путин отметил, что в пандемию в плане международного взаимодействия по борьбе с COVID-19 сделано многое, но далеко не всё, что можно было. Есть упущенные возможности, констатировал президент России.
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