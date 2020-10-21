Без карантина. Путин рассказал о плане по борьбе с COVID-19

Жестких ограничений в связи с осенней вспышкой коронавируса не планируется. С такими заверениями выступил Владимир Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Ее участники просили президента не вводить в России новый карантин, несмотря на рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией.

Так, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов предложил не вводить тотальные ограничения из-за коронавируса, а принимать точечные меры там, где это необходимо. Более жесткие меры убьют малый и средний бизнес, заявил Мордашов. С ним солидарен и глава «Фосагро» Андрей Гурьев, возглавляющий координационный совет РСПП по противодействию коронавирусу. По его словам, в регионах необходимы лишь «точечные ограничительные меры», согласованные с предприятиями, и жесткий контроль за их соблюдением. Такой подход уже доказал свою эффективность, - заявил Гурьев.

У правительства нет планов введения «жестких, тотальных ограничительных мер», заверил представителей российского бизнеса Владимир Путин. Он согласился с тем, что точечные меры по борьбе с коронавирусом оправданы. Глава государства объяснил, почему власти не видят необходимости в жестких ограничениях наподобие весенних. По его словам, рост смертности от коронавируса связан с более тщательной фиксацией причин летальных исходов.

При этом, как отметил Путин, «общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной. Это все-таки основной показатель состояния системы здравоохранения, в целом», считает президент.

Несмотря на повышение количества зараженных коронавирусом, по мнению Путина, медики научились бороться с этой болезнью.

«Генеральный путь борьбы - продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальных средств защиты, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация», - указал глава государства.

Кстати, о средствах индивидуальной защиты. Сегодня вновь был поднят вопрос о целесообразности использования некоторых из них. Неэффективным в борьбе с коронавирусом назвал ношение перчаток главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

По его словам, основной путь передачи коронавируса – воздушно-капельный, а не контактный. Да и с контактным путем передачи вируса куда эффективнее бороться путем обработки рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта, заявил Чуланов агентству «Интерфакс». Он отметил, что важно всем без исключения носить маски и обрабатывать руки антисептиком - тогда эпидемическую ситуацию удастся сдержать.

«Ношение перчаток - избыточная мера», - подчеркнул профессор Чуланов.

«Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования … Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида», - заметил собеседник агентства.

Полгода уже говорят о бесполезности перчаток, даже больше. Но штраф одинаков, что за отсутствие необходимой для сдерживания инфекции маски, что за отсутствие никому не нужных перчаток.

