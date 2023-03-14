Путин приветствовал участников конгресса Международного движения русофилов

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям первого конгресса Международного движения русофилов. Приветственное слово главы государство опубликовано на официальном сайте Кремля.

По оценке президента, базисом данного зарождающегося общественного движения могут стать «давние традиции дружбы и взаимоуважения», которые соединяют жителей России с иными народами. Путин полагает, что участники конгресса объединены искренней любовью к своей стране, ее истории и культуре.

Президент также высоко оценил стремление русофилов противостоять компании русофобии.

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Как отмечает НСН, Москва запросила на вторник, 14 марта заседание Совета безопасности Организации Объединённых наций по проблемам русофобии, которая, по мнению РФ не даёт завершить кризис на Украине.

Предполагается, что съезд Международного движения русофилов в Москве соберёт представителей более чем 40 стран. По данным организаторов, среди участников должны быть граждане США, европейских стран, которые уважают историю России и проявляют солидарность с ней.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПрезидентРоссиянеПутин
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