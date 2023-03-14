Путин приветствовал участников конгресса Международного движения русофилов

Как отмечает НСН, Москва запросила на вторник, 14 марта заседание Совета безопасности Организации Объединённых наций по проблемам русофобии, которая, по мнению РФ не даёт завершить кризис на Украине.

Предполагается, что съезд Международного движения русофилов в Москве соберёт представителей более чем 40 стран. По данным организаторов, среди участников должны быть граждане США, европейских стран, которые уважают историю России и проявляют солидарность с ней.

