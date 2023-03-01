«Нечего вякать!»: Казачий атаман об уголовном преследовании за русофобию

В условиях спецоперации россияне должны консолидироваться и мобилизоваться, все, кто позволяет себе русофобские высказывания, должны уехать из страны. Об этом НСН заявил казачий атаман Николай Долуда.

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Ранее председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев предложил определить понятие «русофобия» на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление. Об этом сообщило издание «Ведомости». Долуда поддержал идею председателя СПЧ.

«Полагаю, что это необходимо сделать. Что такое русофобия? Это унижение человеческого достоинства, это то, что дестабилизирует национальные отношения и способствует развитию ненависти к лицам русской национальности. Люди, позволяющие себе русофобские высказывания, должны покинуть территорию России. Если же они остаются здесь, значит, после предупредительных разговоров обязательно должна наступать уголовная ответственность, если люди не поймут с первого раза. Хватит склонять головы перед либералами! Россия должна быть абсолютно единой и понятной страной, должна консолидироваться и мобилизоваться. Сейчас идет спецоперация, люди, формирующие ненависть к русскому человеку внутри России, дестабилизируют общество. Если ты живешь в стране, нечего вякать против русских», — сказал Долуда.

Собеседник НСН отметил, что под русскими людьми следует понимать представителей всех проживающих на территории России национальностей.

«Якуты, буряты, ингуши, чеченцы, другие народности — это все русские. Любые высказывания против них вредны. Сегодня один человек позволяет себе подобные заявления, завтра их уже десять, а послезавтра — сто или тысяча. Повторюсь, нельзя сеять безумие внутри страны», — добавил казачий атаман.

Долуда заявил, что уголовное преследование за русофобию допустимо в том числе и в отношении граждан, находящихся за рубежом.

«Нужно возбуждать уголовные дела и против тех, кто уехал, но продолжает поливать грязью руководство России, российское общество и законы. Закон должен иметь широкий спектр воздействия. Он обязан затрагивать и провокации в отношении диппредставительств, всевозможных российских организаций и структур за рубежом», — подытожил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о беспрецедентном разгуле русофобии на Западе. Об этом сообщило агентство НСН.

