Путин присвоил участвующим в боях пограничникам статус ветеранов
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О ветеранах», согласно им пограничники, которые «выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения» на прилегающих к Украине, ДНР и ЛНР территориях, получат статус ветеранов боевых действий. Кроме того, они смогут претендовать на статус инвалидов боевых действий в случае получения ранений.
Ранее соответствующие законопроекты приняли Госдума и Совет федерации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что пограничники вносят свой вклад в обеспечение безопасности россиян и должны быть поддержаны государством, так как рискуют жизнью и здоровьем, решая ответственную задачу.
Ветеранам и инвалидам боевых действий полагаются ежемесячные выплаты, они могут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилья и взносам на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и обслуживание в ряде учреждений вне очереди.
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