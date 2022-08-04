Путин присвоил участвующим в боях пограничникам статус ветеранов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что пограничники вносят свой вклад в обеспечение безопасности россиян и должны быть поддержаны государством, так как рискуют жизнью и здоровьем, решая ответственную задачу.

Ветеранам и инвалидам боевых действий полагаются ежемесячные выплаты, они могут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилья и взносам на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и обслуживание в ряде учреждений вне очереди.

