Путин присвоил участвующим в боях пограничникам статус ветеранов

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О ветеранах», согласно им пограничники, которые «выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения» на прилегающих к Украине, ДНР и ЛНР территориях, получат статус ветеранов боевых действий. Кроме того, они смогут претендовать на статус инвалидов боевых действий в случае получения ранений.

Ранее соответствующие законопроекты приняли Госдума и Совет федерации.

Госдума приняла закон о признании участников спецоперации ветеранами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что пограничники вносят свой вклад в обеспечение безопасности россиян и должны быть поддержаны государством, так как рискуют жизнью и здоровьем, решая ответственную задачу.

Ветеранам и инвалидам боевых действий полагаются ежемесячные выплаты, они могут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилья и взносам на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и обслуживание в ряде учреждений вне очереди.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЗаконВетераны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры