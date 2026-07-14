В Совете безопасности РФ заявили о росте подростковой преступности

В ведомстве указали, что по итогам первых шести месяцев 2026 года на фоне общего снижения числа зарегистрированных в стране преступлений отмечается рост криминальной активности несовершеннолетних.

«В первом полугодии выявлено 11,4 тысяч лиц, преступивших уголовный закон в возрасте до 18 лет, что на 9% превышает аналогичный показатель прошлого года», - говорится в сообщении.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что современные дети развиваются быстрее, но из-за возраста наступления уголовной ответственности с 14 лет они уходят от наказаний, пишут «Известия».

