В Совете безопасности РФ заявили о росте подростковой преступности
В России фиксируется фиксирует рост числа преступлений, совершённых подростками. Об этом со ссылкой на Совет безопасности РФ пишет ТАСС.
В ведомстве указали, что по итогам первых шести месяцев 2026 года на фоне общего снижения числа зарегистрированных в стране преступлений отмечается рост криминальной активности несовершеннолетних.
«В первом полугодии выявлено 11,4 тысяч лиц, преступивших уголовный закон в возрасте до 18 лет, что на 9% превышает аналогичный показатель прошлого года», - говорится в сообщении.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что современные дети развиваются быстрее, но из-за возраста наступления уголовной ответственности с 14 лет они уходят от наказаний, пишут «Известия».
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