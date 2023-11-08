Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил России, указы опубликованы на сайте правовых актов.

Так, звание генерал-лейтенанта полиции получили шесть сотрудников органов внутренних дел, генерал-майора полиции — 21 сотрудник, еще два сотрудника получили звания генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции.

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До этого президент подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой войск «Центр» в зоне СВО Андрею Мордвичеву.

В конце сентября Владимир Путин утвердил звание «генерал внутренней службы РФ», соответствующий указ также опубликован на портале нормативных правовых актов. В указе президента говорится, что звание «генерал внутренней службы РФ» будет присваиваться директорам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:МВДНаградыВладимир Путин

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