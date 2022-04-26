Путин присвоил Делимханову звание героя России
Депутату Госдумы Адаму Делимханову присвоено звание Героя России, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что парламентарий получит звезду Героя России «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».
Ранее Путин подписал указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России посмертно за подвиг в ходе специальной операции на Украине, сообщает RT.
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