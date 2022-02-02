В СПЧ пообещали проверить слова депутата Делимханова
Секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов считает, что заявления депутата Госдумы Адама Делимханова о семье экс-судьи Сайди Янгулбаева - вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным. Об этом правозащитник заявил РИА Новости.
Вместе с тем Точенов подчеркнул, что необходим точный перевод слов депутата Делимханова.
Ранее Telegram-канал 1ADAT опубликовал переведенную запись обращения депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который во время прямого эфира в Instagram якобы пообещал отрезать головы членам семьи экс-судьи Янгулбаева.
«Надо работать с источниками, сейчас мы с коллегами хотим получить точный перевод заявления», - отметил член СПЧ, пообещав отреагировать на заявление депутата, если угроза подтвердится.
Сын экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев уже заявил, что собирается обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину из-за угроз Делимханова в адрес его семьи.
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