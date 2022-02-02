В СПЧ пообещали проверить слова депутата Делимханова

Секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов считает, что заявления депутата Госдумы Адама Делимханова о семье экс-судьи Сайди Янгулбаева - вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным. Об этом правозащитник заявил РИА Новости.

Вместе с тем Точенов подчеркнул, что необходим точный перевод слов депутата Делимханова.