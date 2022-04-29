Путин присвоил Башмету звание Героя Труда

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что звание музыканту присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Ранее Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову звание Героя России - «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».