Путин присвоил Башмету звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда РФ художественному руководителю Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрию Башмету, сообщает пресс-служба Кремля

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В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что звание музыканту присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Ранее Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову звание Героя России - «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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