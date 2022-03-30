Путин посмертно наградил протоиерея Артемова орденом Мужества

В сообщении говорится, что отпевание протоиерея в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга совершили епископ Кронштадтский Назарий и глава синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.

«Был зачитан указ президента РФ о награждении погибшего посмертно. Орден передали его вдове», - добавили в пресс-службе.

Ранее епископ Бронницкий Савватий заявил, что военный священник протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Журавлевка в Белгородской области.

