Путин посмертно наградил протоиерея Артемова орденом Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому погибший военный священник Олег Артемов был посмертно награждён орденом Мужества, сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).
В сообщении говорится, что отпевание протоиерея в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга совершили епископ Кронштадтский Назарий и глава синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.
«Был зачитан указ президента РФ о награждении погибшего посмертно. Орден передали его вдове», - добавили в пресс-службе.
Ранее епископ Бронницкий Савватий заявил, что военный священник протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Журавлевка в Белгородской области.
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