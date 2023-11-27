Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о судьях, прокурорах, следователях, помощниках депутатов и сенаторов.

Отмечается, что закон, вступающий в силу с 1 января 2024 года, не касается военных и сотрудников силовых ведомств - вопрос индексации их окладов будет рассматриваться отдельно.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому аспиранты и адъюнкты, проводящие научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России, будут получать стипендию в размере 75 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

