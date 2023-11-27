Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в 2024 году будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Правительство дополнительно направит 5,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

Согласно документу, ранее одобренному Госдумой и Советом Федерации, в следующем году МРОТ составит 19 242 рублей в месяц, то есть на три тысячи рублей больше (18,5%), чем в текущем году.

Кроме того, подписанный главой государства закон предусматривает с 2025 года увеличение соотношения МРОТ и медианной заработной платы до 48%.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение увеличить МРОТ защитит граждан и позволит повысить зарплату у 4,8 млн россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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