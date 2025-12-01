Собянин: В Москве начались предновогодние благотворительные акции
Предновогодние благотворительные акции начались в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Как указал градоначальник, участники акции «Москва помогает» могут принести подарочные наборы и необходимые вещи для участников специальной военной операции, детей из новых регионов, приютов для животных в павильоны «Фабрика подарков». Волонтеры подскажут, что стоит подарить, и помогут подписать открытки. Павильоны находятся на городских фестивальных площадках.
Кроме того, в Москве проводится акция «Добрая елка», она помогла исполнить более 4,2 тысячи желаний. Инициатива ежегодно поддерживает подопечных некоммерческих организаций - детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Пожелания ребят размещены в праздничных шарах на специальных «добрых елках» в популярных местах столицы и опубликованы на сайте проекта.
Также в городе запустили акцию «Исполни желание» для детей под опекой благотворительных фондов, социальных учреждений, образовательных организаций и ребят, проходящих лечение в московских больницах. Письма детей Деду Морозу публикуют на официальной странице инициативы. Любой желающий может присоединиться к акции и осуществить заветную мечту.
