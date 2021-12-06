Путин примет участие в запуске движения на новых станциях БКЛ в Москве

Президент Владимир Путин примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что движение будет открыто на участке от «Мневников» до «Каховской», церемония пройдёт 7 декабря, глава государства примет в ней участие в формате видеосвязи.

В пресс-службе добавили, что семь из десяти вводимых станций являются пересадочными, что позволит пассажирам перейти с них на семь радиальных линий метро, а также две линии московских центральных диаметров.

Ранее гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов заявил, что работы по строительству проходящего под Москвой-рекой тоннеля между станциями БКЛ метро «Печатники» и «Нагатинский затон» идут в плановом режиме.

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ФОТО: Правительство Москвы
ТЕГИ:Общественный ТранспортМосковское МетроВладимир Путин
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