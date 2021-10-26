Строительство тоннеля БКЛ под Москвой-рекой проходит в плановом режиме
Работы по строительству проходящего под Москвой-рекой тоннеля между станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Печатники» и «Нагатинский затон» идут в плановом режиме, сообщил гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.
«Продолжается строительство двухпутного тоннеля между станциями «Печатники» и «Нагатинский затон» БКЛ метро – щит-гигант «Виктория» диаметром 10 метров уже прошел более чем три четверти запланированного пути и ведет работы в штатном режиме под акваторией Москвы-реки», – сказал Кравцов.
При этом он рассказал, что в ходе работ произошел незначительный выход воздуха, связанный с песчано-галечниковыми грунтами, через которые проходит тоннель.
«Это обычная ситуация в таких грунтах: выдавливаемый воздух поднимается вверх, образуя круги на воде», - пояснил Кравцов.
По его словам, это никак не повлияло на работу тоннелепроходческого комплекса. Все узлы и агрегаты «Виктории» находятся в исправном состоянии, и работы продолжаются согласно установленному графику, добавил гендиректор «Мосинжпроекта».
На БКЛ разместится 31 станция метро, 12 из которых уже открыты для пассажиров.
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