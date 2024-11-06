Путин принял участие в спуске на воду ледокола «Чукотка»

По словам президента России, укрепление ледокольного флота — залог воплощения в жизнь планов по наращиванию грузопотока на Северном морском пути и обустройству территорий Арктики. Путин указал на то, что у России амбициозные цели в этом вопросе.

Ледокол «Чукотка» построили по заказу «Росатома», это пятое судно в проекте 22220, сообщил Telegram-канал Кремля. Водоизмещение корабля — свыше 33 тысяч тонн, он может продвигаться через льды толщиной до трех метров.

Ранее спуск на воду корвета «Проворный» состоялся на предприятии «Северная верфь». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

