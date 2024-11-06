Путин принял участие в спуске на воду ледокола «Чукотка»
Российский лидер Владимир Путин принял участие в спуске на воду атомного ледокола «Чукотка» в формате видеоконференции. Церемония проходит на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Кремля.
По словам президента России, укрепление ледокольного флота — залог воплощения в жизнь планов по наращиванию грузопотока на Северном морском пути и обустройству территорий Арктики. Путин указал на то, что у России амбициозные цели в этом вопросе.
Ледокол «Чукотка» построили по заказу «Росатома», это пятое судно в проекте 22220, сообщил Telegram-канал Кремля. Водоизмещение корабля — свыше 33 тысяч тонн, он может продвигаться через льды толщиной до трех метров.
Ранее спуск на воду корвета «Проворный» состоялся на предприятии «Северная верфь». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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