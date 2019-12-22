Путин приедет открывать железнодорожное движение по Крымскому мосту

Напомним, на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым продано 50 тыс. билетов с момента старта продаж 8 ноября. Первый состав на полуостров отправится 23 декабря в 14:00 из Петербурга, из Москвы — 24 декабря в 23:45. Стоимость билетов до Крыма из двух столиц - от 2966 рублей (из Москвы), от 3500 рублей (из Санкт-Петербурга).

