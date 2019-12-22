Путин приедет открывать железнодорожное движение по Крымскому мосту
Российский президент Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста в понедельник, 23 декабря, приводит официальное сообщение Кремля РИА Новости.
Также стало известно о планах президента встретиться с рабочими-мостовиками и о проведении совещания с руководителями отрасли по поводу планов развития транспортной инфраструктуры юга России.
18 декабря Федеральное дорожное агентство выписало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.
Напомним, на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым продано 50 тыс. билетов с момента старта продаж 8 ноября. Первый состав на полуостров отправится 23 декабря в 14:00 из Петербурга, из Москвы — 24 декабря в 23:45. Стоимость билетов до Крыма из двух столиц - от 2966 рублей (из Москвы), от 3500 рублей (из Санкт-Петербурга).
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