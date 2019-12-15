На Крымском мосту опробовали подсветку-триколор

Арочный участок моста подсветили, направив световой поток в заданные точки, на 15 часов. Световой триколор захватит самые большие опоры и пролеты у фарватера, а также примыкающие участки. Сценарий освещения предусматривает установку свыше двух тысяч светильников, более 19 километров кабельных линий.

Напомним, протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Сооружение является самым протяженным в России. Начало автомобильного движения по мосту стартовало в 2018 году ранее запланированных сроков – в мае. Строители обещают, что движение поездов откроется в декабре 2019 года.

