Путин первым проедет по железной дороге Крымского моста
Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста. Как сообщает Daily Storm, президент проедет на поезде за несколько дней до начала регулярного железнодорожного сообщения.
Напомним, первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь отправится 23 декабря, из Москвы в Севастополь — 24 числа. Билеты стали доступны к покупке 8 ноября, а в конце месяца стало известно, что почти все они уже проданы, пишет Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что в Минтрансе предупредили о возможных ограничениях движения по Крымскому мосту с 18 по 25 декабря. Как сообщает КИА, на это время запланировано проведение технологических работ. В связи с этим в ведомстве обращают внимание на необходимость продумывать маршруты поездок.
Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь - Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово — Вышестеблиевская.
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