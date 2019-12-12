Путин первым проедет по железной дороге Крымского моста

Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста. Как сообщает Daily Storm, президент проедет на поезде за несколько дней до начала регулярного железнодорожного сообщения.

Напомним, первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь отправится 23 декабря, из Москвы в Севастополь — 24 числа. Билеты стали доступны к покупке 8 ноября, а в конце месяца стало известно, что почти все они уже проданы, пишет Свободная пресса.