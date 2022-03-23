Путин прервал совещание с кабмином из-за телефоного звонка

«Прошу меня извинить, прервемся на минут 15», — заявил глава государства.



Российский лидер покинул совещание после выступления главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин был вынужден отлучиться из-за телефонного звонка.

Ранее Путин в ходе совещания с правительством заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в России фактически спал.