Путин прервал совещание с кабмином из-за телефоного звонка

Президент России Владимир Путин прервал заседание с членами российского правительства, объяснив вынужденный перерыв «протокольным мероприятием», сообщает РИА Новости.

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«Прошу меня извинить, прервемся на минут 15», — заявил глава государства.

Российский лидер покинул совещание после выступления главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин был вынужден отлучиться из-за телефонного звонка.

Ранее Путин в ходе совещания с правительством заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в России фактически спал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаседаниеПравительство РоссииВладимир Путин
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