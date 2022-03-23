Путин прервал совещание с кабмином из-за телефоного звонка
Президент России Владимир Путин прервал заседание с членами российского правительства, объяснив вынужденный перерыв «протокольным мероприятием», сообщает РИА Новости.
«Прошу меня извинить, прервемся на минут 15», — заявил глава государства.
Российский лидер покинул совещание после выступления главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин был вынужден отлучиться из-за телефонного звонка.
Ранее Путин в ходе совещания с правительством заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в России фактически спал.
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