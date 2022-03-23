Путин: Ажиотажный спрос на продовольствие фактически спал
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ажиотажный спрос на продовольствие в России фактически спал, передает РИА Новости. Об этом он сообщил на совещании с кабмином.
Глава государства напомнил, что рост цен на мировых продовольственных рынках наблюдался еще в конце прошлого года.
При этом на российском рынке в последнее время наблюдалось дополнительное напряжение, в таких случаях возникает ажиотажный спрос, который уже фактически спал, отметил Путин.
В России не будет дефицита сахара и гречки, сообщила ранее вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», - сказала она на совещании, которое провел в понедельник премьер Михаил Мишустин.
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