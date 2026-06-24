Путин предупредил о риске невыполнения плана по авиаперевозкам

В сложившейся ситуации глава государства поручил Министерству транспорта оперативно представить скорректированный прогноз по пассажиропотоку. Также Путин потребовал от ведомства рассказать о дополнительных мерах для максимального удовлетворения потребностей граждан в авиаперелетах.

«Я прошу Минтранс сегодня доложить уточненные планы по прогнозному пассажиропотоку», – акцентировал глава государства.

В ходе совещания Путин также оценил уровень новых российских гражданских самолетов, особенно отметив SJ-100, который по мнению президента стал лучше после полного импортозамещения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

