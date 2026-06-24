Путин предупредил о риске невыполнения плана по авиаперевозкам
Президент Владимир Путин допустил риск невыполнения целевых показателей по объемам авиаперевозок пассажиров. Об этом глава государства заявил в ходе совещания, посвященного развитию отечественной авиационной отрасли, сообщает РИА Новости.
Российский лидер напомнил о договоренностях в рамках национальных целей развития существенно повысить авиационную мобильность граждан. При этом он обратил внимание на существующий риск невыполнения утвержденных правительством планов по пассажиропотоку.
В сложившейся ситуации глава государства поручил Министерству транспорта оперативно представить скорректированный прогноз по пассажиропотоку. Также Путин потребовал от ведомства рассказать о дополнительных мерах для максимального удовлетворения потребностей граждан в авиаперелетах.
«Я прошу Минтранс сегодня доложить уточненные планы по прогнозному пассажиропотоку», – акцентировал глава государства.
В ходе совещания Путин также оценил уровень новых российских гражданских самолетов, особенно отметив SJ-100, который по мнению президента стал лучше после полного импортозамещения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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