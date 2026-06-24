Путин оценил уровень новых российских гражданских самолетов
Президент Владимир Путин высоко оценил уровень новых отечественных лайнеров МС-21, SJ-100 и Ил-114. Глава государства отметил их достойные характеристики и серьезные вложения в разработку этих моделей во время совещания по развитию авиационной отрасли.
Путин заявил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, сообщает RT. Отдельно президент остановился на самолете SJ-100, который стал лучше после полного импортозамещения. По словам президента, пилоты подтвердили улучшение характеристик лайнера по сравнению с версией, созданной совместно с иностранными партнерами.
Российский лидер подчеркнул, что отечественные воздушные суда должны успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Он выразил уверенность в наличии необходимых заделов в перспективных моделях для достижения этой цели.
Путин также напомнил о важности самостоятельного создания всей линейки военных и гражданских самолетов. По его словам, эта способность выступает одним из ключевых показателей технического, научного и индустриального суверенитета страны.
Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в беседе с НСН рассказал, почему российские авиакомпании не спешат заказывать Ил-114-300.
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