После введения антироссийских санкций практически все иностранные самолеты проходят обслуживание в России, но это не касается моторов для Airbus A330 и Boeing 777, которые до последнего времени проходили ТО в Иране, заявил НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.

Авиакомпании РФ освоили тяжелые формы ТО иностранных самолетов. Ранее лайнеры поставлялись на ремонт в том числе в Иран, но сейчас такой необходимости уже нет, пишут «Известия». Перевозчики продлевают ресурсы иностранных бортов, например самолетов Airbus А320, до 96 тыс. летных часов — это более 30 лет эксплуатации и больше, чем разрешает сам производитель.

«В Российской Федерации после введения санкций со стороны Запада, в первую очередь производителей Boeing и Airbus, возникли проблемы с техническим обслуживанием воздушных судов. На первом этапе это касалось отсутствия запчастей, но этот вопрос быстро был решен, и сейчас запчасти поступают по параллельному импорту. На данный момент остается еще целый ряд вопросов по поводу сложных, тяжелых форм техобслуживания отдельных типов воздушных судов», - рассказал Гусаров.

Иран частично, в очень небольшом количестве самолетов, выручал Россию с ремонтом авиатехники. Параллельно российские компании сами осваивали более сложные формы техобслуживания.