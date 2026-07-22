Актриса Орнелла Мути подала заявление на гражданство РФ

Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь певица Найке Ривелли подают заявление на получение гражданства России. Об этом Ривелли рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам певицы, они с матерью подают заявление на гражданство, чтобы «чувствовать себя по-настоящему дома».

«У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», — поделилась Ривелли.

Она отметила, что не сталкивалась с критикой из-за частых поездок в Россию и планов получить гражданство страны. По словам Ривелли, в Италии многие любят Россию, ее народ и культуру.

Между тем российское гражданство получил бельгийский дизайнер Пьер Леклерк, известный по работе с компанией BMW, пишет Ura.ru.

