Путин назвал социальную справедливость одним из принципов развития экономики
Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России, пообещал президент РФ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ. «У роста экономики должно быть мощное социальное воплощение», - сказал он.
По словам российского главы, снижение уровня бедности - главный показатель эффективности органов власти.
Ранее в ходе выступления Путин, обратившись к представителям крупного бизнеса, сказал, что настоящий успех возможен лишь в том случае, если связывать свое будущее и жизни своих детей с Родиной.
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