Путин назвал социальную справедливость одним из принципов развития экономики

По словам российского главы, снижение уровня бедности - главный показатель эффективности органов власти.

Ранее в ходе выступления Путин, обратившись к представителям крупного бизнеса, сказал, что настоящий успех возможен лишь в том случае, если связывать свое будущее и жизни своих детей с Родиной.

