«Импортозамещение - не панацея». Путин заявил, что Россия должна создавать новые стандарты
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сквозной принцип развития России - достижение технологического суверенитета, независимого от иностранных институтов.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он отметил, что импортозамещение — «это не панацея и не кардинальное решение».
«Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить, пусть и самыми качественными копиями, чужие товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющих», - подчеркнул глава государства.
Российский лидер добавил, что Россия должна быть на шаг впереди и создавать новые мировые стандарты.
Ранее генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что попытки замещения всего импорта бессмысленны.
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