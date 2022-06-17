«Импортозамещение - не панацея». Путин заявил, что Россия должна создавать новые стандарты

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он отметил, что импортозамещение — «это не панацея и не кардинальное решение».

«Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить, пусть и самыми качественными копиями, чужие товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющих», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что Россия должна быть на шаг впереди и создавать новые мировые стандарты.

Ранее генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что попытки замещения всего импорта бессмысленны.

