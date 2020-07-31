Путин предложил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос проведения в школах мероприятий по изучению Конституции. Об этом сообщается на сайте Кремля. Проработкой этого вопроса должны заняться правительство РФ и администрация президента, подчеркивает RT.
Ранее стало известно, что Владимир Путин планирует наградить и поощрить участвовавших в работе по подготовке поправок к Конституции. Сам факт участия в процессе инициирования поправок к Конституции РФ может стать поводом для вручения государственных наград. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также отметил, что в рабочей группе по подготовке поправок были представители разных профессий, что позволило обеспечить широкое представительство народа.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня, подчеркивает Ura.ru.
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