Путин предложил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос проведения в школах мероприятий по изучению Конституции. Об этом сообщается на сайте Кремля. Проработкой этого вопроса должны заняться правительство РФ и администрация президента, подчеркивает RT.

СМИ: Кремль наградит актёров и чиновников после голосования по Конституции

Ранее стало известно, что Владимир Путин планирует наградить и поощрить участвовавших в работе по подготовке поправок к Конституции. Сам факт участия в процессе инициирования поправок к Конституции РФ может стать поводом для вручения государственных наград. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в рабочей группе по подготовке поправок были представители разных профессий, что позволило обеспечить широкое представительство народа.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня, подчеркивает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:ШколыВладимир ПутинКонституция РФ
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