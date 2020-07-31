Путин предложил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции

Ранее стало известно, что Владимир Путин планирует наградить и поощрить участвовавших в работе по подготовке поправок к Конституции. Сам факт участия в процессе инициирования поправок к Конституции РФ может стать поводом для вручения государственных наград. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в рабочей группе по подготовке поправок были представители разных профессий, что позволило обеспечить широкое представительство народа.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня, подчеркивает Ura.ru.

