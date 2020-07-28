СМИ: Кремль наградит актёров и чиновников после голосования по Конституции
В Кремле готовят президентские указы о награждении и поощрении ряда граждан за работу, проведённую в связи с голосованием по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
Как утверждается в материале, списки достойных награждения и поощрения уже составили в Общероссийском народном фронте и «Единой России». Аналогичные документы готовили в мэрии Москвы и Центризбиркоме.
По информации издания, Кремль не обойдёт вниманием и артистов, причём не только за информирование о плебисците, но и за деятельность во время пандемии. Источник РБК в этом контексте упоминает о Сергее Безрукове и Владимире Машкове, бесплатно участвовавших в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции.
Когда пройдёт награждение, пока не известно.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ прошло с 25 июня по 1 июля. 77,92% проголосовавших поддержали предложенные изменения.
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