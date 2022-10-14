Путин предложил объявить в СНГ год юбилея Победы годом единства в борьбе с нацизмом

Президент России предложил объявить в СНГ год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ещё и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Такую идею Владимир Путин озвучил в пятницу, выступая на саммите СНГ в Астане, который проходит в узком составе.

Как передает ТАСС, по словам президента России, таким образом страны СНГ послали бы четкий сигнал и призыв мировому сообществу сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.