Путин предложил объявить в СНГ год юбилея Победы годом единства в борьбе с нацизмом
Президент России предложил объявить в СНГ год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ещё и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Такую идею Владимир Путин озвучил в пятницу, выступая на саммите СНГ в Астане, который проходит в узком составе.
Как передает ТАСС, по словам президента России, таким образом страны СНГ послали бы четкий сигнал и призыв мировому сообществу сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.
Также глава государства отметил, что Россия поддерживает проект решения об очередных тематических годах в Содружестве. Путин напомнил о том, что достигнута договорённость о том, что 2024 год - это будет год волонтерского движения, а 2026 год станет годом охраны здоровья.
Ранее президент России пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева провести встречу в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- СМИ: Дело в отношении ректора РАНХиГС Мау прекращено
- 14-летнюю школьницу заподозрили в жестоком убийстве младшей сестры
- Роспотребнадзор подал в суд на Wildberries за торговлю мухоморами
- Стремоусов призвал жителей Херсонской области выехать в другие регионы РФ
- Орбан заявил о проигрыше Европы при отказе от российских энергоносителей
- В ЦБ захотели ввести переводы через СБП в интернет-банки крупнейших финорганизаций
- Сенатор призвал разобраться с «облавами» на уклонистов
- Кабмин поручил завершить ремонт Крымского моста до 1 июля 2023 года
- Danone откажется от своего подразделения в России
- Путин предложил объявить в СНГ год юбилея Победы годом единства в борьбе с нацизмом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru