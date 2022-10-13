Путин прибыл в Астану

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, глава государства примет участие в шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммите «Россия-Центральная Азия», заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также у российского лидера запланирован ряд двусторонних и трехсторонних переговоров. Так, Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА ФАН. Также у президента РФ назначена трехсторонняя встреча с президентами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым, отмечает телеканал «360».

Кроме того, Путин проведет переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, главой Палестины Махмудом Аббасом.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СаммитАстанаВладимир Путин
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