Путин прибыл в Астану
Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, глава государства примет участие в шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммите «Россия-Центральная Азия», заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.
Также у российского лидера запланирован ряд двусторонних и трехсторонних переговоров. Так, Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА ФАН. Также у президента РФ назначена трехсторонняя встреча с президентами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым, отмечает телеканал «360».
Кроме того, Путин проведет переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, главой Палестины Махмудом Аббасом.
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