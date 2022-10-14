Путин пригласил Алиева и Пашиняна провести встречу в России

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева провести встречу в России. Об этом российский лидер сообщил, выступая на саммите СНГ в Астане, который проходит в узком составе.

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Президент России также назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о якобы деструктивной роли России по Карабаху. Как пишет ТАСС, Путин рассказал, что «с удивлением» прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции по этому вопросу. По его словам, в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. При этом Путин пообещал, что при возможности обсудит с Макроном эти темы. Российский лидер также добавил, что Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него.

В минувший вторник, 11 октября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Армения и Азербайджан смогли достичь мирного соглашения. По его словам, сторонам осталось лишь реализовать договоренности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАзербайджанНагорный КарабахАрмения
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