Путин предложил обсудить идею объявить в РФ пятилетие созидательного труда

На встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» он отметил, что наполнить её следует «не какими-то протокольными мероприятиями, а конкретной предметной работой».

«В том числе, по таким направлениям как улучшение делового и инвестиционного климата... модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнёрства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами, ну и так далее», - уточнил глава государства.

Ранее Путин заявил, что у России хорошее будущее, потому что жители ее страны знают, чего хотят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

