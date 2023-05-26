Путин предложил обсудить идею объявить в РФ пятилетие созидательного труда
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить проведение в России пятилетия созидательного предпринимательского труда, сообщает РИА Новости.
На встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» он отметил, что наполнить её следует «не какими-то протокольными мероприятиями, а конкретной предметной работой».
«В том числе, по таким направлениям как улучшение делового и инвестиционного климата... модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнёрства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами, ну и так далее», - уточнил глава государства.
Ранее Путин заявил, что у России хорошее будущее, потому что жители ее страны знают, чего хотят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru