В Госдуме предложили создать объединение стран по образу СССР

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил создать объединение суверенных государств по образу СССР, которое могло бы противостоять «западной экспансии».

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Политик отметил, что СССР в свое время ограничивал стремление НАТО «поработить и колонизировать весь мир», пишет РИА ФАН.

«Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Шеремет считает, что создание такого союза позволило бы странам сохранить и укрепить свои суверенитеты на фоне вмешательства США «в дела независимых государств на постсоветском пространстве». При этом с учетом актуальности повестки новое объединение может превзойти границы Советского Союза, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СССРГосдума
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