В Госдуме предложили создать объединение стран по образу СССР
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил создать объединение суверенных государств по образу СССР, которое могло бы противостоять «западной экспансии».
Политик отметил, что СССР в свое время ограничивал стремление НАТО «поработить и колонизировать весь мир», пишет РИА ФАН.
«Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
Шеремет считает, что создание такого союза позволило бы странам сохранить и укрепить свои суверенитеты на фоне вмешательства США «в дела независимых государств на постсоветском пространстве». При этом с учетом актуальности повестки новое объединение может превзойти границы Советского Союза, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- СМИ: Запад может подтолкнуть Украину к компромиссному миру с Россией
- Володин: Более 77% иностранных компаний не закрыли бизнес в России
- В Госдуме предложили создать объединение стран по образу СССР
- СМИ: В Херсоне обезвредили диверсантов с «Лепестками» и маячками для ВСУ
- Россия и Алжир впервые проведут совместные антитеррористические учения
- СМИ рассказали о высокой поддержке Путина в Германии и Австрии
- В Минобороны предупредили о глобальной катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС
- Антонов об атаках на ЗАЭС: Киев подвергает Европу чрезвычайной опасности
- СМИ: в обыске имения Трампа участвовали как минимум сто агентов ФБР
- Появилось видео неудачных попыток Байдена надеть пиджак и поймать очки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru