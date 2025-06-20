Путин предложил объединить программы льготного кредитования для развития туризма
Президент России Владимир Путин предложил объединить ресурсы программ льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия. С таким заявлением он выступил в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Путин рассказал, что к 2030 году поставлена цель отремонтировать и привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь, в том числе за счет открытия в них музеев, просветительских центров, гостиниц.
Так, пилотная программа по восстановлению культурного наследия уже охватила девять регионов РФ. При этом президент предложил объединить ресурсы двух программ льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия, чтобы выделенные средства дали больший эффект. Также Путин поручил распространить на эти проекты механизм «зонтичных» поручительств.
Помимо прочего, российский лидер поставил правительству и регионам задачу подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики и подумать над отдельным федеральным проектом. По словам Путина, Россия также активно вовлекает в туристическую сферу нацпарки, при этом сохраняя и приумножая природные богатства страны.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о создании Национальной системы туристских троп в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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