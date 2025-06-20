Путин предложил объединить программы льготного кредитования для развития туризма

Президент России Владимир Путин предложил объединить ресурсы программ льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия. С таким заявлением он выступил в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Путин рассказал, что к 2030 году поставлена цель отремонтировать и привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь, в том числе за счет открытия в них музеев, просветительских центров, гостиниц.