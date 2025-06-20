Путин предложил объединить программы льготного кредитования для развития туризма

Президент России Владимир Путин предложил объединить ресурсы программ льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия. С таким заявлением он выступил в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Путин рассказал, что к 2030 году поставлена цель отремонтировать и привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь, в том числе за счет открытия в них музеев, просветительских центров, гостиниц.

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Так, пилотная программа по восстановлению культурного наследия уже охватила девять регионов РФ. При этом президент предложил объединить ресурсы двух программ льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия, чтобы выделенные средства дали больший эффект. Также Путин поручил распространить на эти проекты механизм «зонтичных» поручительств.

Помимо прочего, российский лидер поставил правительству и регионам задачу подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики и подумать над отдельным федеральным проектом. По словам Путина, Россия также активно вовлекает в туристическую сферу нацпарки, при этом сохраняя и приумножая природные богатства страны.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о создании Национальной системы туристских троп в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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