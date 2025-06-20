Путин назвал устаревшими представления о зависимости России от сырья
Представления о России как об исключительно сырьевой стране устарели, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
При этом Путин подчеркнул, что в текущем моменте сырьевой вклад РФ оказался даже отрицательным. Также президент рассказал, что общий рост ВВП РФ, который сейчас составляет 4%, был завязан не только на оборонно-промышленный комплекс, как принято думать.
Также российский лидер отметил, что за два года «со знаком плюс» отличились сельское хозяйство, промышленность, строительный комплекс, логистика, сфера услуг и финансов и IT-индустрия.
Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что модель роста российской экономики последних лет исчерпала себя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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