Путин назвал устаревшими представления о зависимости России от сырья

При этом Путин подчеркнул, что в текущем моменте сырьевой вклад РФ оказался даже отрицательным. Также президент рассказал, что общий рост ВВП РФ, который сейчас составляет 4%, был завязан не только на оборонно-промышленный комплекс, как принято думать.

Также российский лидер отметил, что за два года «со знаком плюс» отличились сельское хозяйство, промышленность, строительный комплекс, логистика, сфера услуг и финансов и IT-индустрия.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что модель роста российской экономики последних лет исчерпала себя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

