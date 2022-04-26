Путин предложил ежегодно увеличивать расходы на спорт в регионах
Президент России Владимир Путин заявил, что для вовлечения в систематические занятия спортом к 2024 году 55% граждан необходимо увеличивать расходы на эти цели, сообщает пресс-служба Кремля.
Выступая на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта глава государства предложил регионам с 2025 года ежегодно увеличивать расходы на спорт.
По его словам, это следует делать, не допуская разрывов в финансировании, качестве и доступности спортивной инфраструктуры в зависимости от уровня бюджетных возможностей региона.
«Ранее было решено, что к 2024 году субъекты Федерации будут направлять на спорт не менее 2% своих региональных бюджетов. Предлагаю подумать о том, чтобы с 2025 года ежегодно увеличивать расходы», - сказал российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин встретился в Кремле с победителями зимней Олимпиады в Пекине, вручив им госнаграды.
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