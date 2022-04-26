Путин предложил ежегодно увеличивать расходы на спорт в регионах

Выступая на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта глава государства предложил регионам с 2025 года ежегодно увеличивать расходы на спорт.

По его словам, это следует делать, не допуская разрывов в финансировании, качестве и доступности спортивной инфраструктуры в зависимости от уровня бюджетных возможностей региона.

«Ранее было решено, что к 2024 году субъекты Федерации будут направлять на спорт не менее 2% своих региональных бюджетов. Предлагаю подумать о том, чтобы с 2025 года ежегодно увеличивать расходы», - сказал российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин встретился в Кремле с победителями зимней Олимпиады в Пекине, вручив им госнаграды.