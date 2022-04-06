Татьяна Навка заступилась за меняющих гражданство российских спортсменов

Российских спортсменов, которые поменяли гражданство, нельзя называть предателями. Об этом сообщает издание «РБК Спорт» со ссылкой на олимпийскую чемпионку в танцах на льду Татьяну Навку.

По ее словам, у каждого такого спортсмена существует личная история, которую следует рассматривать отдельно.

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До этого советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова допустила, что российские фигуристы могут начать массово менять гражданство России в случае их отстранения на долгое время Международным союзом конькобежцев от мировых соревнований.

Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что вернуть в страну россиян, которые уже устроились за границей, скорее всего не получится.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Гражданство РФПолитикаФигурное КатаниеСпортсменыТатьяна Навка
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