Татьяна Навка заступилась за меняющих гражданство российских спортсменов
Российских спортсменов, которые поменяли гражданство, нельзя называть предателями. Об этом сообщает издание «РБК Спорт» со ссылкой на олимпийскую чемпионку в танцах на льду Татьяну Навку.
По ее словам, у каждого такого спортсмена существует личная история, которую следует рассматривать отдельно.
До этого советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова допустила, что российские фигуристы могут начать массово менять гражданство России в случае их отстранения на долгое время Международным союзом конькобежцев от мировых соревнований.
Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что вернуть в страну россиян, которые уже устроились за границей, скорее всего не получится.
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