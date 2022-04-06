Татьяна Навка заступилась за меняющих гражданство российских спортсменов

Российских спортсменов, которые поменяли гражданство, нельзя называть предателями. Об этом сообщает издание «РБК Спорт» со ссылкой на олимпийскую чемпионку в танцах на льду Татьяну Навку.

По ее словам, у каждого такого спортсмена существует личная история, которую следует рассматривать отдельно.