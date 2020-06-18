Путин пожелал выздоровления заразившемуся COVID-19 Назарбаеву
Владимир Путин поддержал заразившегося коронавирусной инфекцией Нурсултана Назарбаева. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер направил первому главе Казахстана телеграмму.
В её тексте глава государства выразил надежду на то, что необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм Нурсултана Назарбаева помогут ему в короткое время справиться с вирусом.
«От души желаю вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы», - также отмечает в телеграмме.
Напомним, 18 июня стало известно, что Нурсултан Назарбаев сдал положительный тест на COVID-19. При этом состояние его здоровья не вызывает беспокойства, он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.
Кроме того, в это четверг также стало известно, что вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. При этом, Тугжанов подчеркнул, что болезнь протекает у него бессимптомно. Он добавил, что ушел на самоизоляцию и выполняет все предписания врачей, чтобы как можно быстрее приступить к работе.
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