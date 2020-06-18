Путин пожелал выздоровления заразившемуся COVID-19 Назарбаеву

Владимир Путин поддержал заразившегося коронавирусной инфекцией Нурсултана Назарбаева. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер направил первому главе Казахстана телеграмму.

В её тексте глава государства выразил надежду на то, что необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм Нурсултана Назарбаева помогут ему в короткое время справиться с вирусом.

«От души желаю вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы», - также отмечает в телеграмме.