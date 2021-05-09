Путин поздравил ветеранов, представителей Вооруженных Сил РФ и россиян с Днем Победы
Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех граждан России с Днем Победы, выступая на военном параде 9 мая Красной площади в Москве.
«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы», - сказал Путин.
Он заявил, что День Победы всегда будет для России священным. Мы всегда будем помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, добавил президент.
В параде в честь 76-ой годовщины Победы в Москве участвуют более 12 тысяч военнослужащих. Всего по брусчатке Красной площади пройдет свыше 190 единиц наземной военной техники — образцы времен войны (в том числе десять танков Т-34), а также современные машины. Также состоится воздушная часть парада. Военное шествие началось в 10:00.
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