Путин поздравил ветеранов, представителей Вооруженных Сил РФ и россиян с Днем Победы

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы», - сказал Путин.

Он заявил, что День Победы всегда будет для России священным. Мы всегда будем помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, добавил президент.

В параде в честь 76-ой годовщины Победы в Москве участвуют более 12 тысяч военнослужащих. Всего по брусчатке Красной площади пройдет свыше 190 единиц наземной военной техники — образцы времен войны (в том числе десять танков Т-34), а также современные машины. Также состоится воздушная часть парада. Военное шествие началось в 10:00.

