В Москве на Красной площади начался парад Победы

Зрителями и свидетелями военного парада стали ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, воспитанники Московского кадетского корпуса, суворовцы, а также руководство страны во главе с президентом России Владимиром Путиным.

По данным Минобороны РФ, в воздушной части смотра войск, которую позволяют осуществить метеоусловия 9 мая, примут участие 76 самолетов и вертолетов, отмечает Lenta.ru.

Отметим, первый парад Победы в России уже состоялся - городе воинской славы Петропавловске-Камчатском с участием более тысячи военнослужащих.

В Москве 9 мая из-за парада Победы временно ограничат движение по центральным улицам, некоторые станции метро будут работать только на вход и пересадку пассажиров, сообщает в Telegram-канал департамент транспорта города.

