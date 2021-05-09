В Москве на Красной площади начался парад Победы
В Москве начался парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию главного шествия на Красной площади ведет Первый канал.
Движение колонн началось в 10:00. В параде участвуют более 12 тысяч военнослужащих. Всего по брусчатке Красной площади пройдет свыше 190 единиц наземной военной техники — образцы времен войны (в том числе десять танков Т-34), а также современные машины.
Зрителями и свидетелями военного парада стали ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, воспитанники Московского кадетского корпуса, суворовцы, а также руководство страны во главе с президентом России Владимиром Путиным.
По данным Минобороны РФ, в воздушной части смотра войск, которую позволяют осуществить метеоусловия 9 мая, примут участие 76 самолетов и вертолетов, отмечает Lenta.ru.
Отметим, первый парад Победы в России уже состоялся - городе воинской славы Петропавловске-Камчатском с участием более тысячи военнослужащих.
В Москве 9 мая из-за парада Победы временно ограничат движение по центральным улицам, некоторые станции метро будут работать только на вход и пересадку пассажиров, сообщает в Telegram-канал департамент транспорта города.
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