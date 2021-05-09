Работу московского метро ограничат из-за парада Победы

В Москве перекроют центральные улицы, части Садового кольца, Звенигородское и Минское шоссе. С 05:30 и до окончания парада Победы станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку. Станция «Библиотека имени Ленина» будет работать только на пересадку.

Кроме того, в центре и на северо-западе города изменятся маршруты наземного транспорта.

За несколько часов до парада Победы в Москве специалисты примут решение о проведении его воздушной части с учетом погодных условий. Пока ситуация с погодой неоднозначная, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

