Работу московского метро ограничат из-за парада Победы

В Москве 9 мая из-за парада Победы временно ограничат движение по центральным улицам, некоторые станции метро будут работать только на вход и пересадку пассажиров, сообщает в Telegram-канал департамент транспорта города.

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В Москве перекроют центральные улицы, части Садового кольца, Звенигородское и Минское шоссе. С 05:30 и до окончания парада Победы станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку. Станция «Библиотека имени Ленина» будет работать только на пересадку.

Кроме того, в центре и на северо-западе города изменятся маршруты наземного транспорта.

За несколько часов до парада Победы в Москве специалисты примут решение о проведении его воздушной части с учетом погодных условий. Пока ситуация с погодой неоднозначная, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТранспортМосква9 Мая
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