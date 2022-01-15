Путин поздравил сотрудников и ветеранов СК с годовщиной образования ведомства

«За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России», — подчеркнул Путин.

Президент в своем поздравлении отметил, что работа сотрудников СК требует «исключительной компетентности, принципиальности, верности служебному долгу», так как от профессиональных и личных качеств правоохранителей во многом зависит успешное решение задач ведомства.

В заключение Путин пожелал сотрудникам и ветеранам СК новых достижений и всего наилучшего.

