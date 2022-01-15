Путин поздравил сотрудников и ветеранов СК с годовщиной образования ведомства

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с 11-летием ведомства. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

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«За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России», — подчеркнул Путин.

Президент в своем поздравлении отметил, что работа сотрудников СК требует «исключительной компетентности, принципиальности, верности служебному долгу», так как от профессиональных и личных качеств правоохранителей во многом зависит успешное решение задач ведомства.

В заключение Путин пожелал сотрудникам и ветеранам СК новых достижений и всего наилучшего.

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ФОТО: РИА Новости
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