Путин поздравил сотрудников и ветеранов СК с годовщиной образования ведомства
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с 11-летием ведомства. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России», — подчеркнул Путин.
Президент в своем поздравлении отметил, что работа сотрудников СК требует «исключительной компетентности, принципиальности, верности служебному долгу», так как от профессиональных и личных качеств правоохранителей во многом зависит успешное решение задач ведомства.
В заключение Путин пожелал сотрудникам и ветеранам СК новых достижений и всего наилучшего.
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