Путин: Деятельность прокуроров стала более открытой и наступательной
Президент России Владимир Путин 12 января на заседании в честь 300-летия прокуратуры РФ заявил, что в последние годы в стране деятельность прокуроров стала более открытой и наступательной.
По словам главы государства, прокуратура РФ доказывает свою историческую востребованность делом. Путин также подчеркнул важность направлений работы прокуратуры.
Российский лидер добавил, что в 2021 году число обращений граждан в органы прокуратуры составило более пяти миллионов. По его словам, такая цифра означает, что люди видят и ценят усилия прокуратуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru