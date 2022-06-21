Путин поздравил Собянина с 64-летием

Россиийский лидер обратился к столичному главе в ходе заседания президиума Госсовета, отметив, что свой праздник он проводит на рабочем месте.

«Хочу пожелать, чтобы всё у вас было в порядке и на этом рабочем месте, и в семье. Вам всего самого доброго, и вашим близким желаю всего самого хорошего. Поздравляю вас с днем рождения», - сказал президент.

Ранее Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днём независимости Азербайджана.