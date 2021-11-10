Путин поздравил с юбилеем главу центра Гамалеи
Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Как отметил глава государства, Гинцбурга «по праву считают выдающимся ученым, достойным продолжателем великих подвижнических традиций отечественной школы микробиологии и эпидемиологии».
«Результаты Ваших фундаментальных исследований и инновационных разработок имеют большое научное и практическое значение. И конечно, самого глубокого признания заслуживает Ваш уникальный личный вклад в создание первой в мире зарегистрированной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции», — подчеркнул Путин.
Ранее президент наградил Гинцбурга орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения.
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