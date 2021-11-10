Путин поздравил с юбилеем главу центра Гамалеи

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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Как отметил глава государства, Гинцбурга «по праву считают выдающимся ученым, достойным продолжателем великих подвижнических традиций отечественной школы микробиологии и эпидемиологии».

«Результаты Ваших фундаментальных исследований и инновационных разработок имеют большое научное и практическое значение. И конечно, самого глубокого признания заслуживает Ваш уникальный личный вклад в создание первой в мире зарегистрированной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции», — подчеркнул Путин.

Ранее президент наградил Гинцбурга орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПоздравлениеАлександр ГинцбургВладимир Путин
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